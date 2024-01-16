

الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم منتخـــب قطر تحضيراته اليوم بخوض مرانه الأخير على ملاعب أكاديمية أسباير، استعــــدادا لمواجهته المرتقبة أمام طاجيكستان المقررة مساء غد على ستاد البيت، في ثاني جولات المجموعة الأولى.



وكان مدرب «العنابي» الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة يوم واحد عقب الفوز على لبنان 3-0 في افتتاح البطولة، وذلك تجنبا للإرهاق وخوفا من شبح الإصابات الذي يطارد اللاعبين منذ توليه المسؤولية، واضطر بسببه استبعاد الثنائي أسامة الطيري ومحمد مونتاري من القائمة النهائية، فيما تعرض همام الأمين لإصابة هو الآخر في لقاء لبنان، رغم دخوله كبديل في الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة (72)، ليكون اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني خلال لقاء الغد.



وسيجري همام الأمين المزيد من الفحوصات للتأكد من فترة غيابه عن المستطيل الأخضر حيث يعاني من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل. ويدرك الجهاز الفني أن الفوز على طاجيكستان يمنح «العنابي» بطاقة التأهل إلى دور الـ 16. إلى ذلك، أكدت المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة م. بدور المير، أن استضافة قطر للحدث الرياضي القاري الكبير ترتكز على الإرث المستدام لكأس العالم قطر 2022 والتي نالت إشادة عالمية واسعة النطاق كبطولة استثنائية تجاوزت المعايير المعتمدة في تنظيم الأحداث الكبرى في مجال سهولة الحركة والوصول لذوي الإعاقة. وقالت: «نؤمن أن كرة القدم رياضة للجميع، ويسرنا البناء على إرث مونديال قطر 2022، الذي وضع أسسا متينة لتحقيق استضافة بطولة أخرى متاحة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم للحضور والاستمتاع بمباريات وفعاليات البطولة الآسيوية».