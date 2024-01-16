



أكد رئيس اتحاد الكرة الأسبق الشيخ د. طلال الفهد انه غير متفاجئ لغياب «الأزرق»، عن نهائيات كأس آسيا الحالية، نظرا للمستويات المتواضعة التي ظهر عليها خلال التصفيات الآسيوية المونديالية المزدوجة.



وقال الفهد في تصريحات إعلامية إن غياب «الأزرق»، ليس المرة الأولى، إذ سبق أن غاب عن أكثر من نسخة، ويأمل في عودة الأمور إلى طبيعتها في الرياضة الكويتية قريبا، حتى يستعيد المنتخب بريقه، وهذه المرة الثانية على التوالي التي يغيب فيها المنتخب الكويتي عن كأس آسيا بعد نسخة 2019 في الإمارات.



وأكد الفهد أن المنتخبات العربية المشاركة في كأس آسيا، بعيدة تماما عن المنافسة على لقب «كأس آسيا 2023»، مرشحا كفة منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا للصراع القوي على كأس آسيا، نظرا لعلو كعبها، وإمكاناتها الفنية العالية، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يكون أحد المنتخبات العربية الحصان الأسود في البطولة.