

رجح مصدر أمني ان يحال امرأة و6 رجال إلى إدارة الإبعاد الإداري على خلفية إدارتهم مصنعين للخمور المحلية في محافظتي العاصمة والأحمدي.



وقالت وزارة الداخلية إن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية «مباحث محافظة الأحمدي» و«مباحث محافظة العاصمة» داهموا وكرين للخمور، وضبطوا في الأول 3 رجال وسيدة وفي الثاني 3 رجال. وأشارت الوزارة إلى أن المضبوطات في الوكرين هي 181 برميلا بداخلها مواد مسكرة و413 قنينة تحتوي على مشروب كحولي و4 أجهزة تقطير وأدوات التصنيع.



إلى ذلك، قال مصدر أمني ان مداهمة الوكرين جاءت عقب معلومات وردت إلى رجال المباحث الجنائية، حيث تم عمل تحريات خلصت إلى إدارة شقة في بنيد القار في تصنيع الخمور ومنزل في الأحمدي، حيث جرى اتباع الإجراءات القانونية ومداهمة الوكرين بعد إذن من النيابة.