

شاركت قوة الإطفاء العام صباح امس ممثلة في نائب الرئيس لقطاع الوقاية وقطاع الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد في الحلقة النقاشية للمنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة حول المحاور الأساسية لإلقاء الضوء حول التحديات التي تواجه مجتمعنا الخليجي وأفضل السبل والحلول لخليج أفضل مستدام.

شارك اللواء خالد في حلقة نقاشية بعنوان صناع القرار قدم خلالها ورقة عمل بعنوان الآثار البيئية لحرائق الإطارات التالفة والحلول الوقائية المستدامة لمعالجتها.



هذا، وحضر المنتدى عدد من القياديين والديبلوماسيين والمختصين بالشأن البيئي الخليجي.