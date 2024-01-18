

منصور السلطان



تمكن رجال أمن مخفر الفنطاس مساء امس من ضبط وافد بحوزته 900 قنينة خمر محلية جاهز للبيع، وذلك خلال الاشتباه ب«باص مغلق» متوقف في ساحة ترابية بمنطقة الفنطاس.



ووفق مصدر امني، أفاد بأنه خلال قيام رجال شرطة مخفر الفنطاس مساء امس بجولة امنية في المنطقة ضمن الخطة الامنية للانتشار الامني التي وضعت من قبل مديرعام امن الاحمدي العميد محمد مطلق المطيري والتي يشرف عليها قائد منطقة الفحيحيل العميد غنيم العتل، تم الاشتباه بسيارة نوع «باص مغلق» متوقف في ساحة ترابية، وبعد التوجه لها حاول قائدها الهرب فتم اعتراض الباص واجبار قائده على التوقف وإلقاء القبض عليه، حيث تبين انه وافد،



وبتفتيش الباص احترازيا عثر به على كمية من الاكياس مليئة بقناني الخمر المصنعة محليا قدر عددها بـ 900 قنينة. وخلال التحقيق مع المتهم الآسيوي، اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور في شقته، ومن ثم يقوم بتعبئتها في القناني وبيعها على زبائنه مع خدمة التوصيل بمبلغ 11 دينارا. وعليه، تمت إحالته وكمية الخمور المضبوطة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.