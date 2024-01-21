انطلق وفد الطلبة والطالبات المنضمين إلى مبادرة «كن من المتفوقين» والتي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة المرحلة الثانوية في نسختها الثالثة عشرة إلى كل من تونس وفيتنام وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتي تستمر حتى 26 الجاري.



وقالت مدير إدارة الإعلام منى العياف إن هذه الرحلة التي ينظمها الصندوق سنويا تعتبر ضمن مسؤوليته الاجتماعية، حيث تأتي المبادرة تتويجا ودعما معنويا وماديا هدفه التشجيع على الاستمرار في مواصلة التحصيل الدراسي ليكافئهم الصندوق برحلة ثقافية ترفيهية متكاملة لزيارة إحدى الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته الإنمائية، بالإضافة إلى تعريف هذه الأجيال بدور ومكانة الكويت في عيون الدول الصديقة والشقيقة ليكونوا سفراء فيما بعد في الداخل والخارج.



بدوره، قال مشرف رحلة الطلبة صالح التقي أن الطلبة سيقومون خلال الرحلة بزيارة عدة مشاريع قام الصندوق بتمويلها والمساهمة في إنشائها والاطلاع على مدى تأثيرها وانعكاسها الإيجابي على الشعب واقتصاديات الدولة، فضلا عن زيارة بعض الأماكن الثقافية والسياحية في مدينة قرطاج.



ومن جهتها، قالت مشرفة رحلة الطالبات فاطمة التركيت ان الطالبات سيقمن بزيارة عدة مشاريع تنموية في دولة فيتنام مثل مشروع التنمية الريفية في مقاطعة داباك، بالإضافة إلى زيارة الأماكن السياحية وبعض القرى الخاصة بصناعة البخور.



وذكرت التركيت أن الوفد يرافقه مشرفون ومشرفات من وزارة التربية لمتابعة الطلبة والطالبات طوال الرحلة.