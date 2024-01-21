

أبدى مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، سعادته بتحقيق فريقه الفوز على اليابان 2-1 أول من أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.



وعبر المدرب في المؤتمر الصحافي عقب المباراة عن فخره بلاعبي المنتخب لما قدموه في هذه المباراة التي حقق فيها فوزا مهما أمام اليابان، قائلا «علينا الاحتفال قليلا بعدما أسعدنا الجماهير، ومتابعة مشوارنا في البطولة بجهد أكبر، نحن سعداء بهذه النتيجة، وعلينا التفكير في المواجهة المقبلة والأخيرة بدور المجموعات أمام فيتنام».



وأضاف المدرب أن المنتخب العراقي يخوض بطولة قوية وصعبة، مشيرا إلى أن منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا هي المنتخبات المرشحة للتتويج بهذه البطولة.



وتابع كاساس: «رغم هذه النتيجة لم يتغير شيء لأن المنتخب الياباني يملك لاعبين مميزين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية».



مورياسو والصعوبات



من جهته، أكد مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو، أن نظيره العراقي استحق الفوز في المباراة.



وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن فريقه خلق العديد من الفرص أمام المرمى ولم ينجح في التسجيل، إلا قبل النهاية بقليل، بسبب صعوبات كبيرة في الوصول إلى مرمى المنتخب العراقي الذي استحق الفوز، مشيرا إلى أن على فريقه الاستفادة من الأخطاء واستعادة التوازن سريعا قبل المباراة المقبلة أمام إندونيسيا.



وسجل أيمن حسين هدفي العراق في الدقيقتين (5 و45+5)، وواتارو ايندو (90+4) هدف اليابان.



والخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.



وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 لليابان، في حين تغلبت اندونيسيا على فيتنام بهدف وحيد سجله اسناوي مانغكوالام في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، فرفعت الفائزة رصيدها إلى 3 نقاط في حين بقيت الخاسرة بلا رصيد.



وفي الجولة التالية من هذه المجموعة يلتقي العراق مع فيتنام، واليابان مع إندونيسيا الأربعاء المقبل في التوقيت عينه.



وضمن «أسود الرافدين» التأهل إلى الدور ثمن النهائي لينضم إلى كل من قطر المضيفة وأستراليا.