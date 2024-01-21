

فاز منتخب إيران على نظيره هونغ كونغ 1-0 مساء أول من أمس (الجمعة) في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وسجل مهدي قائدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، ليمنح منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبطاقة العبور لدور الـ 16.

وبات المنتخب الإيراني رابع المتأهلين للدور الثاني بعد قطر والعراق وأستراليا الذين حققوا الفوز في أول جولتين أيضا بالمجموعات الأولى والثانية والرابعة للمونديال الآسيوي. أما منتخب هونغ كونغ فقد بقي في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد خسارته الثانية على التوالي علما بأنه خسر أمام الإمارات 1-3 في الجولة الأولى.