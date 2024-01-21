

زار وزير الرياضة والشباب في دولة قطر، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، مساء الجمعة، مقر تدريبات المنتخب السعودي على ملاعب «أسباير»، وكان في استقباله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.



وجاءت الزيارة للترحيب ببعثة «الأخضر» في بلدهم الثاني دولة قطر، والوقوف على جاهزية كامل مرفقات معسكر المنتخب السعودي.



من جهته، قدم المسحل شكره وتقديره لرئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 على الاهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة منه للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023، وهنأه على النجاح الباهر لحفل افتتاح البطولة، وثمن المسحل الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، متمنيا التوفيق والنجاح في تقديم نسخة مميزة.