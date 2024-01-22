

خيَّم التعادل السلبي على مواجهة عمان وتايلند امس ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لكأس أمم آسيا على ستاد «عبدالله بن خليفة» بنادي الدحيل. ولم ينجح كلا الفريقين في استغلال الفرص السانحة لهما طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي فيما بينهما.



وظهر المنتخبان بأداء متكافئ في بداية الشوط الأول، ولكن استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 17 إلى أن بدأ تايلند في الضغط على عمان، ولكن دون جدوى.



وحاول عمان الاستحواذ على المباراة، حيث سيطر هجوميا حتى نهاية الشوط الأول ولكنه فشل في التقدم وانتهى الشوط بالتعادل السلبي بين المنتخبين.



ومع انطلاق الشوط الثاني استمر عمان في محاولاته، وفرض سيطرته ولكن لم تظهر فرص حقيقية من المنتخبين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي رغم احتساب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع.



ورفع منتخب عمان رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث، وصعب موقفه بالمجموعة، فيما رفع منتخب تايلند رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب.



وكان منتخب عمان قد استهل مشواره في المجموعة بالخسارة أمام السعودية 1-2، فيما فاز منتخب تايلند على قرغيزستان 2-0.