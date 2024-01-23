

الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب الجماهير العربية بصفة عامة والآسيوية بصفة خاصة، مصير مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، والتي ستحدد ملامح المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.



قبل إقامة مباريات اليوم، نجح منتخبا أستراليا وإيران في حجز تذكرة العبور إلى الدور الثاني، ويشهد اليوم إقامة 4 مباريات، البداية بمباراتي المجموعة الثانية، حيث تلتقي سورية مع الهند في 2:30 عصرا على ستاد البيت، وبنفس التوقيت والمجموعة تلتقي أستراليا وأوزبكستان على ستاد الجنوب.



ويبحث منتخب أوزبكستان عن تحقيق الفوز أمام أستراليا من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي بصورة رسمية، حيث يمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، خلف منتخب أستراليا متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، والذي ضمن بشكل رسمي التأهل إلى الدور الثاني، في حين يمتلك منتخب سورية نقطة واحدة وضعته في المركز الثالث بالمجموعة نفسها، ويحتل منتخب الهند المركز الرابع من دون نقاط.



وفي المجموعة الثالثة، والتي تشهد قمة جماهيرية كبيرة تجمع بين منتخبي الإمارات وإيران في 6:00 مساء على ستاد المدينة التعليمية، وبنفس التوقيت والمجموعة تلتقي فلسطين مع هونغ كونغ على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



وتحتل إيران صدارة المجموعة بست نقاط جمعتها من الفوز على فلسطين (4-1) في افتتاح مبارياتها، وعلى هونغ كونغ (1-0) في الجولة الثانية، متقدمة بفارق نقطتين عن الإمارات صاحبة المركز الثاني، بعد تغلبها على هونغ كونغ (3-1)، وتعادلها مع فلسطين (1-1).



ويدخل المنتخبان الإماراتي والإيراني مواجهة اليوم بطموحات مختلفة، فالإمارات تسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو التعادل لضمان تأهلها رسميا إلى الدور ثمن النهائي دون انتظار نتائج الآخرين، أو حسابات التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.



بينما تمتلك فلسطين صاحبة المركز الثالث برصيد نقطة، فرص التأهل عن المجموعة سواء في المركز الثاني أو كأفضل ثالث، في حال فوزها على هونغ كونغ الأخيرة بلا نقاط، والتي تملك آمالا ضعيفة تتأمل في فوزها على فلسطين بعدد من الأهداف لتدخل حسابات التأهل كواحد من أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.