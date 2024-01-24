

سجل قائد منتخب قطر حسن الهيدوس رقما جديدا خلال مشاركته في لقاء الصين بالجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس آسيا، حيث وصل إلى المباراة الدولية رقم 178 بقميص «العنابي» في مختلف البطولات.



شارك الهيدوس في مباراة الصين في الدقيقة 64، ونجح في أول لمسة له تسجيل أجمل أهداف البطولة حتى الآن، ليمنح «العنابي» العلامة الكاملة في المجموعة الأولى.



وضمت قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية والمشاركين في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا، لاعب المنتخب الهندي سونيل تشيتري الذي جاء في المركز الثاني بواقع 147 مباراة دولية.

ويحتل الهيدوس المرتبة العاشرة كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، متساويا مع الحارس السعودي الأسطوري محمد الدعيع، متفوقا على النجم المصري السابق حسام حسن الذي لعب بقميص «الفراعنة» الذي خاض 176 مباراة دولية.

فيما ينفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب عميد لاعبي العالم حتى الآن بـ 205 مباريات دولية مع منتخب بلاده، ويبتعد بفارق 9 مباريات عن صاحب المركز الثاني بدر المطوع لاعب منتخب الكويت الذي لعب 196 مباراة، وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثامن برصيد 180 مباراة دولية، كما حقق الهيدوس رقما جديدا، لكونه أول لاعب قطري يسجل في 3 نسخ متتالية في كأس آسيا (أستراليا 2015، والإمارات 2019، وقطر 2023)، ‏فيما سجل منصور مفتاح في نسختي (1980 و1988)، وخالد سلمان في نسختي (1984 و1988)، ومحمود صوفي (1988 و1992)، وسيباستيان سوريا في نسختي (2007 و2011).