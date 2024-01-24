

فاز منتخب إيران على نظيره الإماراتي 2-1 امس ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا، حيث تقدمت إيران بهدفين سجلهما نجمه مهدي طارمي في الدقيقتين (26 و65)، بينما سجل يحيى الغساني هدف الإمارات الوحيد في الدقيقة (93)، علما انه أضاع شخصيا ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم إيران بهدف نظيف، ورغم ذلك كان هدفا ثمينا حيث رفع من ترتيب «الأبيض الإماراتي» إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن فلسطين، وبذلك رفع منتخب إيران رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند 4 نقاط في المركز الثاني، لكنه تفوق بفارق الأهداف عن فلسطين الفائزة على هونغ كونغ، ليتأهلا معا لدور الـ16.

بدوره، لم يفت منتخب فلسطين الفرصة خلال مواجهة هونغ كونغ وحقق انتصارا غاليا بثلاثية نظيفة سجلها عدي الدباغ «ثنائية» وزيد قنبر في الدقائق (12 و48 و60)، ليرفع منتخب «الفدائيين» رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق هدف واحد الإمارات، وبذلك حقق منتخب فلسطين أول فوز له في ثالث مشاركة له في النهائيات، ليكون مفتاح العبور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه بعدما ضمن إحدى بطاقات أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.



أما منتخب هونغ كونغ فاستقر في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في 3 مباريات وودع البطولة رسميا.