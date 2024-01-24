

بلغت سورية الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-0 أمس الثلاثاء على ملعب البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، في حين انتهت المباراة الثانية في المجموعة بتعادل استراليا مع أوزبكستان 1-1.



وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76)، محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الاولى بعد ان اخفق في المشاركات الست السابقة.



وضمنت سورية احدى البطاقات الاربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها الى 4 نقاط بفارق نقطة خلف اوزبكستان الثانية التي لحقت باستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.



وعلى الرغم من الانتقادات التي يواجهها مدرب سورية الارجنتيني هيكتور كوبر لاعتماده اسلوبا دفاعيا بحتا، ومطالبة البعض باشراك تشكيلة هجومية لتحقيق الفوز على الهند، فإنه لم يأبه لذلك وأشرك التشكيلة ذاتها التي خسرت امام استراليا في الجولة الماضية، وبالتالي بقي المهاجم خريبين على دكة الاحتياطيين، في حين قاد خط الهجوم الثنائي بابلو صباغ وابراهيم هيسار.



وقال خريبين بعد التأهل: «شعور لا يوصف على الرغم من اننا صعبنا المهمة على انفسنا»، مضيفا انها المرة الاولى التي نعبر بها الى الدور الثاني لكننا لا نريد التوقف هنا.



وانتهت المباراة الثانية في المجموعة بتعادل استراليا واوزبكستان 1-1على استاد الجنوب.



وسجلت استراليا هدفا عبر كوسيني ينغي بعد مرور 10 دقائق لكنه ألغي بداعي التسلل، وتحصل المنتخب الاسترالي على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليترجمها بنجاح مارتن بويل مانحا التقدم لمنتخب بلاده، وفي الشوط الثاني الغى الحكم هدفا لاوزبكستان اثر رأسية عمر بيك اشمورادوف بداعي التسلل، قبل أن ينجح عزيز بيك تورغونباييف في إدارك التعادل (78)، لترفع استراليا رصيدها الى سبع نقاط مقابل خمس لأوزبكستان.