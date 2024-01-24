

أكد مدير متحف قطر الأولمبي والرياضي عبدالله الملا، أن المتحف سيستضيف النجم الفرنسي العالمي زين الدين زيدان تحت عنوان «زيدان.. بورتريه من القرن الحادي والعشرين» للمخرجين دوغلاس جوردن، وفيليب بارينو، وسيستمر عرضه من 31 يناير حتى 31 أغسطس من العام الحالي في الصالة رقم 4 في المتحف الرياضي الأولمبي، وقال: «إن هناك 11 شاشة عرض ستعرض صورا لمهارات الفرنسي زين الدين زيدان ودقته وجاذبيته من خلال زوايا متعددة قبل المباريات وخلالها وبعد الانتهاء منها».



وسيحضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الرياضيين في دولة قطر، وكبار المسؤولين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتواجدين حاليا في الدوحة على هامش إقامة نهائيات كأس آسيا 2023.