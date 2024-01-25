

أكد قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط، أن فريقه حقق وعده للشعب الفلسطيني بتأهل «الفدائي» إلى دور الـ 16 من كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.



واقتنص منتخب فلسطين بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على هونغ كونغ 3-0 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وقال مصعب البطاط في المؤتمر الصحافي: «هذه المشاركة هي الأفضل لنا في تاريخ كأس آسيا، حققنا وعدنا للجماهير بالتأهل للدور الثاني».



وتابع: «المباراة الأولى ضد إيران كانت هي الأصعب لم نيأس، وكنا الأحق بالفوز في الثانية أمام الإمارات وخرجنا بتعادل ونقطة ثمينة».



واختتم قائد فلسطين: «كانت الظروف لصالحنا بلقاء هونغ كونغ اغتنمنا الفرصة وحققنا الانتصار سنستعد جيدا للمباراة المقبلة في دور الـ 16».



يذكر أن اللاعب مصعب البطاط حصل على جائزة رجل مباراة فلسطين وهونغ كونغ، بعد المستوى المتميز الذي قدمه حيث صنع هدفين من أصل 3.