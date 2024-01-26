

أعلن عمر السومة نجم منتخب سورية تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.



ووقع المنتخب السوري على تأهل تاريخي للدور ثمن النهائي بعد الفوز على الهند 1-0، في ختام دور المجموعات. وأصبح منتخب سورية ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث ليتأهل بـ 4 نقاط، عبر المجموعة الثانية، التي تصدرها منتخب أستراليا (7 نقاط) وجاء منتخب أوزبكستان وصيفا (5 نقاط).



وقال السومة: «أتراجع عن قرار اعتزالي وأنا تحت تصرف الاتحاد الرياضي العام بسورية».



وأضاف: «ما حدث هو رد فعل، وأحببت لو شاركت المنتخب الفرحة، ولا أبخل على بلدي بأي نقطة عرق، أنا تحت تصرف المنتخب في حال تمت دعوتي».



وأردف: «ظلمت بقرار استبعادي، لكنني أحترم رأي المدرب هيكتور كوبر، هدف عمر خربين وتحيته لي أنستني كل شيء». وزاد: «مشكورين إخواني اللاعبين لم يقصروا، وقدموا جهدا رائعا. أعتقد أن المدرب سيغلق اللعب أمام إيران، ولا أخشى على منتخبنا دفاعيا». واستطرد: «من الناحية النفسية أخذ اللاعبون جرعة دعم، وسيقدمون أداء جيدا».



واختتم السومة: «الضغوطات خفت على منتخبنا بعد التأهل. الآن يدخلون مباراة إيران براحة أكبر. أنصحهم بالاستمتاع باللعب فبذلك قد يخطفون الفوز».