

الدوحة- فريد عبدالباقي



كشف مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، متصدر هدافي كأس آسيا قطر 2023 برصيد 5 أهداف، عن سر «الفوز» الدراماتيكي على منتخب فيتنام 3-2 وتصدر المجموعة الرابعة في آخر لحظات المباراة، مؤكدا أن الفريق خاض المواجهة بهدف تحقيق الفوز وختام دور المجموعات بالعلامة الكاملة.



وتم اختيار اللاعب كأفضل لاعب في المباراة، وتعذر عليه التواجد في المؤتمر الصحافي بسبب اختياره بالقرعة ضمن فحص المنشطات.



وقال المهاجم حسين، إنه بعد الفوز على فيتنام «أشكر كل شخص دعمني، وأشكر المدرب والجماهير العراقية ومبروك للشعب العراقي تصدر مجموعتنا».



وأضاف حسين «بدأنا المباراة مع فيتنام بـ 10 لاعبين جدد وهو -ربما- ما يفسر الصعوبات التي واجهتنا في هذه المباراة»، مبينا أن «الإنجاز الأهم هو إحراز بطولة كأس آسيا وليس إحراز لقب هداف البطولة».



وتابع حسين: «إن الاحتفال مع اللاعب علي جاسم جاء لأنه أفضل صانع أهداف في البطولة»، مبينا أن «احتفاله بالهدف الثاني من مباراة فيتنام جاء على طريقة احتفال لاعب المنتخب السابق يونس محمود في كأس آسيا 2007، الذي سجل هدفين في مرمى فيتنام».



وبات أيمن حسين، أول لاعب عراقي يسجل بثلاث مباريات متتالية في البطولة، في سابقة لم يفعلها اللاعب السابق يونس محمود. ويتصدر أيمن حسين قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف متفوقا بفارق هدفين عن لاعب منتخب قطر أكرم عفيف.