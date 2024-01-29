عبدالعزيز الفضلي



أعلنت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة عن منح دراسية تقدمها حكومة اليابان للمعلمين الكويتيين الراغبين في القيام بالبحث في التعليم المدرسي في اليابان والجامعات اليابانية.



جاء ذلك في كتاب وجهته اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة لوكيل وزارة التربية قالت فيه: انه بالإشارة الى مذكرة سفارة اليابان لدى الكويت حول قيام حكومة اليابان بتقديم منح دراسية للكويتيين في البرنامج التدريبي للمدرسين الراغبين في القيام بالبحث في التعليم المدرسي في اليابان والجامعات اليابانية والتي تبدأ في سبتمبر/ أكتوبر 2024، يرجى تعميم المذكرة لقطاع التعليم العام حتى يتسنى تقديم طلبات الترشيح قبل تاريخ



13 فبراير 2024، حسب المرفق والشروط والمعلومات المطلوبة للتقديم على المنحة المذكورة.