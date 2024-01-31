حذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واشنطن من إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بريطانيا.



وقال ريابكوف للصحافيين امس: «فيما يتعلق بموضوع العودة المفترضة للأسلحة النووية التكتيكية الأميركية إلى الأراضي البريطانية، أود أن أحذر بأكثر الطرق تحديدا وحزما من هذه الخطوة المزعزعة للاستقرار».



وأضاف: «لن يجري تعزيز أمن المملكة المتحدة ولا حتى الولايات المتحدة بهذه الخطوة. ليس هناك أي تأثير ترهيبي علينا هنا». وأردف: «هذا يمثل زيادة في المستوى العام للتصعيد والتهديد في أوروبا. نحن نفترض أنه على الرغم من التجربة المحزنة إلى حد ما، ومن وجهة نظر ضمان الأمن الأوروبي فإن المتهورين في لندن وواشنطن لم يتعلموا أي دروس من تجربة السنوات الأخيرة، لذا فإن هذا السيناريو وارد تماما».



وبحسب نائب وزير الخارجية الروسي، فإن موسكو لا تتظاهر بتلقي أي إشارات صريحة ومباشرة من واشنطن أو لندن في هذا الشأن «لدينا خيارات أخرى لمراقبة ما يحدث واستخلاص استنتاجاتنا الخاصة».



واختتم ريابكوف بالقول: «نحذر حلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، من المزيد من التصعيد الذي أصبح خطيرا بصورة متزايدة».