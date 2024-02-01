

بلغت إيران الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في قطر، بفوزها على سورية بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ 16 على ستاد «عبدالله بن خليفة».



وافتتحت إيران التسجيل من ركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي (34) وعادلت سورية عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 64، وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو ايران من محاولاتهم الخمس، في حين اخفق فهد اليوسف من سورية.



وتلتقي ايران، الساعية إلى احراز لقبها الرابع والاول منذ العام 1976، السبت المقبل في ربع النهائي مع اليابان التي تخطت البحرين بالفوز عليها 3-1 في وقت سابق أمس على ستاد «المدينة التعليمية».



ورغم النقص العددي للمنتخب الإيراني إلا أنه حافظ على نتيجة التعادل حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، وأجرى مدربه عددا من التغييرات ساهمت في تقوية التنظيم الدفاعي والارتداد الهجومي وأقلقت دفاع المنتخب السوري وحارسه أحمد مدنية، وفي ركلات الترجيح نفذ لاعبو المنتخب الإيراني ركلاتهم الخمس بنجاح، في حين تصدى الحارس علي رضا لترجيحية السوري فهد اليوسف الثانية.