

عبدالحميد الخطيب



انتهى نجوم الجزء الثاني لمسلسل «بطن وظهر» من تصوير أدوارهم، الفترة القليلة الماضية، وذلك استكمالا لنجاح الجزء الأول الذي حصد نسب متابعة عالية، وشارك في بطولته نخبة متميزة من نجوم الكويت والخليج، منهم: أحمد الجسمي، سعاد علي، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، عبدالمجيد الرهيدي، وآخرون، ودارت أحداثه في إطار كوميدي خفيف، مستعرضا عددا من القضايا الإنسانية التي تهم المجتمع.



وفي هذا الصدد، قال الكاتب عثمان الشطي: الحمد لله انتهينا من تصوير «بطن وظهر 2» ونتمنى أن يحوز رضا الجمهور من خلال توليفة بين الكوميديا والتراجيديا والتشويق والغموض، بنفس «شقاوة» أبطال الجزء الأول مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف لهم ثقلهم في الساحة وأحداث أكثر جرأة، مضيفا: كل الشكر لكاست العمل فردا فردا وعلى رأسهم المنتج الفنان القدير أحمد الجسمي، والمشرف العام الفنان ميثم بدر، والمخرج صادق بهبهاني، ونسأل الله التوفيق والنجاح للجميع.



بينما قال المخرج صادق بهبهاني: تجربة جميلة ومغايرة، ترقبوا العمل في شهر رمضان المبارك على منصة STC ومنصة «جوي» مع أروع كاست من شركة الإنتاج إلى الممثلين والفنيين والجميع من الكبير والصغير.