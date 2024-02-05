

أكد أمير قالينوي، المدير الفني للمنتخب الإيراني، أن فريقه قدم أداء رائعا، استحق عليه التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا. وقال قالينوي، إن المنتخبين قدما أداء عاليا طوال اللقاء، ويجب أن يتشرف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بذلك.



وأضاف: «بالنسبة لنا قدمنا كل شيء من أجل الشعب الإيراني، وهذه النتيجة ستمثل منعرجا في كرة القدم الإيرانية، وحان الوقت لمساندتها». وتابع: «منتخب اليابان عريق، ويضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين، والمحترفين في الدوريات الأوروبية، لكننا نجحنا في الضغط على منافسنا وإيقاف خطورته».



وأشار إلى أن المنتخب الإيراني لم يفز على نظيره الياباني منذ أكثر من 19 سنة، ولم يسجل أبدا ضده طوال هذه الفترة، لكنه نجح في إزاحة كل الأرقام السيئة وتحقيق إنجاز كبير.