

يحافظ الجمهور الياباني على تقاليده دائما، وقد قام بتنظيف المدرجات خاصته قبل مغادرته الملعب، وقد انضم إليه الجمهور الإندونيسي، والكوري الجنوبي أيضا في تلك الظاهرة الإيجابية خلال بطولة كأس آسيا.



ورغم هزيمة منتخب اليابان أمام إيران 1-2، فإن الجمهور والفريق ومدربه لم يتخلوا عن عاداتهم الرائعة، فاجتمع مدرب اليابان هاجيمي مورياسو باللاعبين بعد انتهاء المباراة في أرض ملعب المدينة التعليمية، وتوجهوا جميعا لتحية جمهورهم لتقديم الاعتذار له عن الخسارة والخروج.



وقد دخل مورياسو أرضية الميدان بعد إطلاق صفارة النهاية، وألقى محاضرة فنية على اللاعبين، وطالبهم بتحية الجماهير، ورفعوا معا لافتة وجابوا أنحاء الملعب للاعتذار لجماهيرهم وتوجيه التحية إلى الجماهير الإيرانية، وكذلك للإعلاميين والمنظمين الذين حضروا المباراة.



ويعتبر المنتخب الياباني الأكثر فوزا بلقب نهائيات كأس آسيا بـ 4 مرات خلال أعوام: 1992، و2000، و2004، و2011.