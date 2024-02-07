أعلن المشرف على الحجر الزراعي المصري د.سعد موسى، أن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، وذلك اعتبار من الخميس الماضي 1 الجاري ودخولها للسوق السعودية.



وأوضح موسى أنه لم يكن هناك حظر على الفراولة المصرية، بل كان قرارا إجرائيا وتنظيميا داخليا يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من جميع دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، مؤكدا أنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، بل فحواه تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.



وأشار موسى إلى أن الحجر الزراعي المصري تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للمملكة، مع العلم أن اذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.



وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات بشأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.