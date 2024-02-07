

حسن خالد حسن الهيدوس.. مهاجم نادي السد وقائد المنتخب القطري، ولد عام 1990 وبدأ مشواره الرياضي بالانضمام لأكاديمية السد، ثم أصبح في مركز المهاجم بالفريق، وأحرز معه لقب بطل آسيا 2011 والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، كما توج الهيدوس بعدة جوائز محلية، وقاد المنتخب القطري للفوز ببطولة كأس آسيا لعام 2019، كما قاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022.



ولد حسن لأب قطري وأم جزائرية، يوم 11 ديسمبر 1990 في الدوحة، ظهرت محبته للتنس مبكرا، ولعبها في طفولته، ولكن أصدقاءه في التنس كانوا مهتمين بكرة القدم فدعوه مرة للعب معهم، فظهرت مهارات الهيدوس في كرة القدم وانتقل شغفه إليها، ليترك رياضة التنس إلى غير رجعة. التحق الهيدوس صغيرا بأكاديمية السد وهو في الثامنة من عمره وتدرج ضمن الفئات العمرية للنادي حتى 2007، ونظرا لأدائه البارع، تم ضمه إلى الفريق الأول لنادي السد الرياضي وهو في الـ 17 عاما، وتمت مساعدته وتوجيهه في وقت مبكر من قبل جفال الكواري.



انضم الهيدوس (1.74 متر) إلى نادي السد في مركز المهاجم، ويرتدي القميص رقم 10 في نادي السد منذ عام 2007 وفي منتخب قطر منذ 2008.



وكانت أول جائزة لحسن الهيدوس هي جائزة أفضل لاعب واعد من الاتحاد القطري لكرة القدم عام 2008. وظهر لأول مرة مع منتخب قطر الأولمبي عام 2008، حين خرج الهيدوس من مقاعد البدلاء ليحقق الفوز لفريقه أمام اليابان في التصفيات الصيفية. وسجل الهيدوس في العام نفسه هدفا في مرمى الهند في المرحلة التمهيدية وهدفا في شباك كل من عمان والمملكة العربية السعودية وفيتنام، وفاز بجائزة رجل المباراة، كما فاز مع نادي السد بدوري نجوم قطر 2006-2007، ثم بكأس أمير قطر عام 2007، كما حصل رفقة السد على عدة بطولات محلية أخرى.



وشارك الهيدوس في عدة مباريات مع المنتخب القطري، إحداها مباراة التأهل لكأس العالم ضد البحرين عام 2010.



كما شارك في دوري أبطال آسيا عام 2011، وكانت ركلاته الترجيحية سببا في تتويج النادي ببطل آسيا للمرة الثانية في تاريخه، وتأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية ممثلا لقارة آسيا.



وكانت قمة المجد الكروي في الأول من فبراير2019، حين فاز «العنابي» ببطولة كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات، والتي حقق فيها بقيادة حسن الهيدوس 7 انتصارات متتالية بلا هزائم أو تعادل.



وفي النسخة الحالية للكأس الآسيوية، فقد شهدت أيضا تألق القائد الهيدوس، وتأهل منتخب قطر إلى نصف النهائي للبطولة المقامة على أرضه، كما شهدت تألق العديد من اللاعبين مثل ومشعل برشم وأكرم عفيف وآخرين.



وخطف الهيدوس الأضواء بوصوله إلى المباراة رقم 181 في مسيرته الدولية، ليصبح في المركز السادس عالميا، والأكثر مشاركة بين لاعبي النسخة الحالية لكأس آسيا.