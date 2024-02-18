توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد اليوم الجمعة دافئا وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح تنشط على فترات مثيرة للغبار.



وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» إن الطقس الدافئ والغائم جزئيا يترافق مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشيطة تتراوح سرعتها بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.



وذكر القراوي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة هي 28 درجة مئوية والصغرى المسجلة 20 درجة مئوية متوقعا انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.



وعن الطقس الليلة أفاد بأنه يكون مائلا للبرودة وتقل السحب كذلك تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.