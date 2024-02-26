فوز الصباح: «خليجسك» منصة مهتمة بالمشهد الثقافي والإبداعي في الكويت ودول الخليج العربي





الدوحة ـ كونا: تشارك مجموعة من الفنانين والمصممين من الكويت في النسخة الأولى من بينالي «دوحة التصميم» في العاصمة القطرية الدوحة الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل.



وقالت رئيسة مؤسسة «خليجسك» الثقافية الشيخة فوز الصباح، في تصريح لـ «كونا»، إنها تشارك ومجموعة من الفنانين من الكويت في «مركز التصميم الكويتي» ضمن أعمال البينالي التي انطلقت السبت لإظهار الفن الكويتي وقدرات الفنان الكويتي وإمكانياته في التميز والابتكار والتصميم، إضافة إلى إبراز المواهب الكويتية في مختلف المحافل الفنية الدولية والإقليمية.



وأضافت الشيخة فوز الصباح: ان «خليجسك» هي منصة مهتمة بالمشهد الثقافي والإبداعي في الكويت ودول الخليج العربي من خلال تقديم نخبة من المبدعين من الكويت لإظهار الطاقات الواعدة وإبراز تميز المواهب الكويتية وابتكارها للجماهير العالمية.



من جهتها، قالت مقيمة المعرض (المنسق الفني) لمركز التصميم الكويتي مريم الوزان، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن المركز هو معرض للأعمال المبتكرة لمصممين من الكويت يستخدمون الاستدامة في أعمالهم الممزوجة بالنسيج الغني بالهوية العربية المعاصرة ما يخلق منصة فريدة تسلط الضوء على اندماج الوعي البيئي والتراث الثقافي في التصميم الحديث.



وذكرت أن مجموعة من الفنانين من الكويت وهم: داليا علي ولولوة الرضوان وكوثر الصفار وجاسم النشمي وجاسم النصرالله يشاركون في «مركز التصميم الكويتي»، مضيفة أن المركز يقام برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومن إدارة وتقديم مؤسسة «خليجسك».



وقالت الفنانة لولوة الرضوان إنها تشارك بعمل فني باسم «الانعكاس القمري»، وهو عبارة عن المرآة والألمنيوم المطلي بالذهب تبين فيها مراحل التقويم القمري، في حين يشارك الفنان جاسم النصرالله بعملين فنيين الأول باسم «هو الأول والآخر» والآخر باسم «الضمة» من الرمل.



ويشارك جاسم النشمي بعمل فني من السيراميك باسم «حمامة»، أما كوثر الصفار فتشارك بعمل فني باسم «قبة مزدوجة» من النحاس والزنك فيما تشارك داليا علي بعمل فني تحت عنوان «المقاومة الفنية» من خشب السنط وصوف ميرينو.



كما يشارك ضمن معرض «التصميم العربي الآن» وهو أحد أعمال «بينالي دوحة التصميم» الفنانان حامد بوخمسين ومحمد شرف بأعمالهما الفنية، حيث يشارك الفنان بوخمسين بعمل عبارة عن قطعة تمثل بيتا من البيوت القديمة في البحرين، فيما يشارك شرف بعمل فني عبارة عن كتاب يضم أكثر من 1200 صورة عن الأماكن المهجورة بالكويت ومصورة بأنواع مختلفة من الكاميرات (الفيلمية والرقمية والهواتف المحمولة).



وقال شرف لـ «كونا» إنه منذ عام 2002 يقوم بتصوير الأماكن المهجورة من أجل التوثيق التخيلي لأماكن كانت مأهولة يوما ما بالإنسان والحيوان والنبات، مضيفا أنه جمع ما صوره في كتاب باسم «ما بعد النهاية».



وبينالي «دوحة التصميم» معرض يقام كل عامين للتميز والابتكار في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليكون بمنزلة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم.