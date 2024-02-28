مبارك التنيب



أنكر شاب تهمة النصب والاحتيال والتي أخضع على إثرها للتوقيف والتحقيق من قبل مباحث حولي أمس الأول، مؤكدا أنه استدان من الشاكي مبلغ 3 آلاف دينار لتبعات إغلاق كورونا، وأعاد له المبلغ نهاية العام الماضي، حسب زعمه، مضيفا: كما أخذت السلفة دون أن يراني أحد أعدت المبلغ بالطريقة نفسها دون شهود. وكان مواطن اتهم الشاب بالنصب والاحتيال عليه بمبلـغ 3 آلاف دينار، مشيرا إلى انه دخل في شراكة وهمية مع المدعى عليه في العام 2022 واكتشف تعرضه للنصب. وقال مصدر أمني إزاء رفض المدعى عليه الحضور طوعا وتواريه عن الأنظار تم تكليف المباحث بضبطه وتم تحديد محل إقامته وتوقيفه بعد الحصول على إذن من النيابة أسفل منزله في السالمية.