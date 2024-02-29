دعا مدير الإدارة القانونية حسين العجمي الى عرض أي إشكالية قانونية تتعلق بإصدار التراخيص بأسماء المستثمرين في الجمعيات.



وقال العجمي في كتاب الى مدير عام البلدية، انه بالاشارة إلى القرار الوزاري بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني والى كتاب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والمرسل الى البلدية والذي انتهى الى الايعاز للجهات المختصة نحو اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري رقم 254/2023 وتمكين المستثمرين من استصدار التراخيص باسمهم وذلك تطبيقا لنص المادة 29 منه.



لذا، يرجى تعميم الكتاب على ادارات البلدية المختصة للعمل بمقتضاه، وفي حالة وجود اي اشكالية قانونية اثناء التنفيذ يتم عرضها على الادارة القانونية لاتخاذ ما يلزم حاليا.