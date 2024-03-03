منصور السلطان



تمكنت قوة من رجال المباحث الجنائية من ضبط شخصين تخصصا في سرقة المخيمات داخل مخيم في بر أمغرة وعثر بداخل المخيم على كمية من المسروقات.



وقال مصدر أمني انه بعد تزايد قضايا سرقة المخيمات في بر السالمي والمطلاع والصبية وأمغرة، تم تشكيل فرقة من رجال المباحث الجنائية لمتابعة القضايا وتحديد هوية الجناة، وبعد بحث وتحر استمر أياما عدة، تم تحديد هوية الجناة وهما شخصان «26 و28»عاما عاطلان عن العمل، ولديهما مخيم في بر أمغرة، حيث يقومان بتخزين المسروقات به، فتمت مراقبته وبعد التأكد من وجودهما تمت مداهمة المخيم، حيث قاوما رجال المباحث الجنائية، فتمت السيطرة عليهما عقب مقاومة شديدة، وبتفتيش المخيم عثر على كمية من المسروقات.



واعترف المتهمان خلال التحقيقات بسرقة أكثر من 12 مخيما في بر السالمي والمطلاع والصبية وأمغرة وأنهما يقومان بتخزين المسروقات في غرفة داخل المخيم ومن ثم بيع المسروقات على مواقع التواصل الاجتماعي.