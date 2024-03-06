برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبحضور وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، احتفل الحرس الوطني بتولية 15 ضابطا من خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية في دولة قطر الشقيقة والكلية الملكية البريطانية «ساند هيرست» في المملكة المتحدة الصديقة. ونقل وكيل الحرس للضباط الجدد تهاني سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا حرص القيادة على الالتقاء بالخريجين لتبارك لهم نيل شرف الانتساب إلى الحرس الوطني ويواصلوا مع زملائهم في السلاح رسالتهم السامية في الدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد. ثم قام الضباط الجدد بأداء القسم أمام وكيل الحرس الوطني، حيث دعاهم إلى الوفاء بقسمهم والالتزام بالضبط والربط والاستفادة من قادتهم وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني، وأن يتسلحوا بالعلم في مسيرتهم العسكرية، ثم قام بتكريم المتفوقين.