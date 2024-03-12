بيروت - خلدون قواص



أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان انتخاب رئيس الجمهورية ليس نهاية المطاف، بل هو بداية من اجل الإصلاح والحل بالبلد.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان وتقديم التهنئة بشهر رمضان ان انتخاب رئيس للجمهورية ضروري لكي تستقيم المؤسسات الدستورية، وتبدأ ورشة الإصلاح المطلوبة.



وأضاف: نتمنى ان تحصل الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد وفي أسرع وقت ممكن وغير مرتبطة بأوقات محددة.



وردا على سؤال عن توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، قال: نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محليا ودوليا لإبعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما أصيب به حتى الآن لاسيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لأرواحهم، بإذن الله الأمور لن تتطور اكثر من ذلك.



وقدم الرئيس ميقاتي التهاني والتمنيات بشهر رمضان لسماحته ومنهم إلى جميع المسلمين خصوصا منهم اللبنانيين عموما، وان يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وسلام وعافية وراحة البال لجميع اللبنانيين.