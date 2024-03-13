عاطف رمضان

كشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال بالتكليف م.عبدالرحمن العنزي في تصريح لـ «الأنباء» عن انتهاء مشاكل الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك بعد ربط محطة الضخ بالمدينة بالكامل بمحطة تنقية أم الهيمان التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها مؤخرا بقدرة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا.



وقال العنزي إن قطاع الهندسة الصحية بالوزارة حرص خلال الفترة السابقة على تسريع الإجراءات ومضاعفة الجهود لربط المدينة بمحطة أم الهيمان، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان التي تهدف لتذليل العقبات أمام عملية الربط والإسراع في حل المشكلة.



وأضاف: بربط محطة الضخ بمحطة تنقية أم الهيمان تكون انتهت تماما مشاكل الصرف الصحي التي دامت أكثر من 12 عاما تؤرق أهالي المنطقة بسبب مصادر التلوث البيئي وتجمعات المياه وغيرها من المشاكل الأخرى، لافتا إلى ربط أجزاء شرق وجنوب المنطقة إذا تبلغ كميات الصرف الصحي التي يتم ضخها من محطة الضخ بالمنطقة إلى محطة أم الهيمان حاليا بين 30 و36 ألف متر مكعب يوميا في حين تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة الضخ 140 ألف متر مكعب يوميا لاستيعاب جميع كميات الصرف الصحي حال توطين المنطقة بالكامل.



والجدير بالذكر أن مشروع توسعة محطة أم الهيمان يأتي بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركات عالمية رائدة في مجال الصرف الصحي لأهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية، ويكمن ذلك عن طريق توفير مياه معالجة وفق المعايير البيئية العالمية للاستفادة منها في استخراج البترول والأغراض الزراعية وزيادة الغطاء الأخضر.