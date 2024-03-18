

القاهرة ـ ناهد إمام



يستعد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لإجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين أعضاء جمعية الطلائع المتقدمين لتوفيق أوضاعهم بالنظام الفردي بالمناطق (E&F) (G&H) يوم الثلاثاء 26 الجاري.



وأوضح الجهاز أن على العملاء الحضور لمقر الجهاز الكائن بمنطقة الـ 2600 فدان ـ منطقة الأكثر تميزا 1 قطعة 20 نهاية محور 30 يونيو (خط 10 سابقا)، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.



وأكد د.أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.



الجدير بالذكر أنه جار تخطيط مناطق الخدمات على الطرق الإقليمية بمدينة العبور الجديدة بهدف تنميتها واستغلال العائد في خطة التنمية.