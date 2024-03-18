أحمد خميس



تقدمت شركة متخصصة في الأعمال الهندسية الى مخفر شرطة صباح السالم ببلاغ اتهمت فيه مدير قسم مبيعات باختلاس مبلغ يقدر بـ 117 ألف دينار، فيما لم يوضح في البلاغ ما إذا كان المتهم لايزال في الكويت أم انه هرب إلى موطنه، وكذلك كيفية الاستيلاء على هذا المبلغ الكبير من الشركة.



وبحسب مصدر أمني، فإن مدير الشركة أبلغ مخفر شرطة صباح السالم ان المدعى عليه خان الأمانة، وهو وافد من مواليد 1974، حيث استولى على اموال الشركة، وانه تم اكتشاف الواقعة في السادس من مارس الجاري، وذلك خلال القيام بأعمال جرد وحصر.



وأضاف المصدر: فور تسجيل قضية بعنوان خيانة أمانة جرت إحالة ملف القضية إلى المباحث لإدراج اسم المدعى عليه على قوائم غير المصرح لهم بمغادرة البلاد وضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومواجهته بما ذكرته الشركة في اتهامها له.