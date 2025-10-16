بندر السعيد: العمل مكوّن من 10 حلقات ومُجاز من «الرقابة» منذ أشهر عدة

ثامر العسلاوي: التصوير 20 الجاري في مواقع حقيقية كون القصة واقعية

عبدالحميد الخطيب



تجرى حاليا بروفات المسلسل الدرامي الجديد «مأمور الثلاجة» تمهيدا لتصويره في عدد من الأماكن بالكويت، على أن يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، والعمل عبارة عن دراما إنسانية تجمع بين الرعب النفسي والغموض، في إطار تراجيدي مع وجود بعض المواقف الكوميدية.



«الأنباء» تواجدت مع فريق المسلسل أثناء البروفات، والذين تحدثوا إلينا عن تفاصيل شخصياتهم، وكانت البداية مع الكاتب والمنتج بندر طلال السعيد الذي أكد أن العمل يتضمن العديد من الرسائل الإنسانية المهمة، وقال: فكرة النص مستوحاة من قصة حقيقية لشاب تم تعيينه في المستشفى، وفي أول يوم عمل يجد أن الوظيفة الوحيدة الشاغرة هي «مأمور ثلاجة الموتى»، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث الدرامية الشائقة.



وتابع السعيد: العمل مجاز من «الرقابة» منذ عدة أشهر، وهو مكون من عشر حلقات، مشيرا إلى أنه من الداعمين لفكرة تقليل عدد الحلقات إلى أقل من 30 حلقة. وأردف: لقد اقترحت على وزير الإعلام في لقاء بمكتبه أن تكون المسلسلات الرمضانية مكونة من 15 حلقة، وخارج رمضان 10 حلقات، لأن ذلك يرفع جودة الأعمال ويزيد من عدد الإنتاجات، مؤكدا أنه سيقدم في «مأمور الثلاجة» تجربة درامية مختلفة «تقلب الموازين» في ظل موجة الأعمال القصيرة التي تميل إلى الأكشن.



من جانبه، قال المخرج ثامر العسلاوي: لقد تعاونت كثيرا من قبل مع فريق المسلسل، وهذا خلق حالة من الانسجام والتناغم فيما بيننا، ومطمئن لأدائهم واجتهادهم وتقدم افضل ما لديهم من أداء لنظهر في افضل صورة ترضينا وترضي الجمهور، مستدركا: تم تحديد موعد التصوير في 20 الجاري، وستصور المشاهد في مواقع حقيقية مثل الشوارع والمستشفيات والمشرحة، كون القصة مستوحاة من أحداث واقعية، مشددا على حرصه على تقديم تجربة فنية مختلفة من حيث الشكل والمضمون.



أما الفنان خالد أمين، الذي يجسد دور «مأمور الثلاجة»، فقال: المسلسل يحمل حكاية جميلة مبنية على وقائع حقيقية، وقد جلست طويلا مع صاحب القصة الأصلية وتحدثنا عن تفاصيل تجربته، وقد تبدو الشخصية بسيطة وسهلة في المظهر لكنها صعبة في العمق، لأنها تمر بتجارب إنسانية ونفسية متعددة أثناء العمل بالمشرحة، ملمحا إلى أن العمل يتناول قضايا عديدة في «حبكة» درامية من عشر حلقات، معتبرا أن هذا العدد من الحلقات كاف لتقديم القصة دون إطالة أو ملل، وأكمل: انتهى زمن الثلاثين حلقة، الأفضل تقديم أعمال قصيرة مكثفة التأثير.



بدوره، أعرب الفنان القدير محمد جابر عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية والد «مأمور الثلاجة»، وقال: النص جميل والشخصية مميزة، والنجوم المشاركون توليفة رائعة، وأراهن على نجاح العمل لأنه يحمل خطوطا إنسانية متعددة وقضايا مهمة.



وتحدث الفنان جمال الردهان، قائلا: أظهر كضيف شرف بشخصية «الدكتور عبدالرزاق»، مدير المستشفى المحب للجميع، وإن كان الدور بسيطا إلا أن التواجد مع المحبين نعمة، ودائما أسعد بالمشاركة في كتابات بندر السعيد لأنه يفكر خارج الصندوق، كما أن رؤية المخرج العسلاوي متميزة ومبتكرة، وفريق شركة «إندبندس» يبذل جهدا كبيرا لتقديم العمل بأعلى مستوى.



وقال الفنان عبدالله الخضر إنه يجسد شخصية مساعد «مأمور الثلاجة»، موضحا أن الشخصية تميل إلى الطابع التراجيدي أكثر من الكوميدي، وأضاف: الأحداث تدور داخل ثلاجة الموتى، وهو موقع جديد دراميا، وقد درست الدور جيدا، وأتمنى أن أقدمه بالشكل الذي يرضي الجمهور.



بينما كشف الفنان مبارك سلطان أنه يلعب شخصية «أبو سليم»، وهو موظف قديم في المستشفى يعيش مجموعة من المواقف مع مأمور الثلاجة، وأردف: العمل مكتوب بحرفية عالية، والدور يحمل رسالة إنسانية، وهذا النوع من الأدوار أحبه كثيرا لأنه يترك أثرا لدى المشاهدين.



من جهته، أوضح الفنان أحمد الحليل أن دوره في المسلسل يقدمه لأول مرة وله علاقة مباشرة بالمشرحة، وقال: تدربت على تفاصيل تجهيز الموتى والدفن لأجسد الشخصية بدقة، وأعد الجمهور بدور مختلف ومفاجئ.



كما لفت الفنان نايف البشايرة إلى أنه يجسد خلال الأحداث شخصية أب بسيط يعيش حياة هادئة قبل أن يتعرض لمؤامرة تقلب حياته رأسا على عقب، قائلا: الدور جاد ومليء بالمواقف الإنسانية، وأشكر الكاتب والمنتج بندر طلال السعيد على ثقته وإتاحة الفرصة لي للوقوف مع نخبة من النجوم.



في الختام، قالت الفنانة شبنم خان إنها تجسد دور زوجة «مأمور الثلاجة»، وهي امرأة بسيطة ومحبة لأسرتها، مضيفة: الدور لطيف، وأشارك في الحلقات العشر، والمساحة مميزة لأن العمل بطولة جماعية، وأعتقد أن الجمهور سيتعلق بالشخصية كثيرا.