بيروت ـ أحمد منصور



على رغم التحديات والمخاطر واستمرار مسلسل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي محاولة لإنقاذ السنة الدراسية، قامت بلدية ميس الجبل الحدودية (قضاء مرجعيون) في جنوب لبنان، باستحداث صرح تربوي جديد، كمشروع مجمع للمدارس بشكل مؤقت، عبر تركيب مجموعة من «الغرف الجاهزة» على أنقاض مبنى المدرسة والثانوية الرسميتين والمهنية المدمرين، ليستقبل طلبة العلم في المنطقة.



ويضم المجمع 35 غرفة جاهزة اعتمدت كصفوف للتعليم، بالإضافة إلى 3 قاعات للإدارات والهيئات التعليمية، وأكثر من 17 مرحاضا ومواقف سيارات وملعب مسقوف وخدمات صحية ومائية وتمديدات كهربائية وسور خارجي وإنارة وغيرها من المستلزمات الأساسية، فيما تجاوز عدد تلامذته 300.



وقال رئيس البلدية حبيب قبلان في تصريح لـ «الأنباء»: «عدد التلاميذ يزداد يوميا،» مرجحا ان يصل إلى حدود 320 تلميذا، موزعين على الروضات والتكميلي والثانوي والمهني.



وأشار قبلان إلى ان «الغرف الجاهزة، قدمت من خلال اتحاد بلديات جبل عامل من قبيلة الساعدي في العراق، حيث تربطنا علاقات صداقة وأخوة»، مرحبا «بأي مساعدة عربية لتنمية مدارسنا، من أي دولة عربية».



وأضاف «ما قمنا به مهم جدا. وانطلقنا من نقطة ان هناك 3 صروح تربوية دمرت في مدينتنا. وكي لا نحرم أهلنا وطلابنا من السنة الدراسية، اتخذنا قرارا في المجلس البلدي وباشرنا به وأجرينا الاتصالات مع مجلس الجنوب ومع اتحاد البلديات. وتمكنا خلال شهر ونصف من إنجازه في مدينتنا المدمرة والمنكوبة، حيث بدأنا العمل بخطة شاملة وأولويات مرحلية، لرفع آثار العدوان ومسح الغبار وإزالة الركام وتعزيز صمود أهلنا في مدينتهم، على رغم الاعتداءات اليومية وكل التضحيات».



وأكد «أنه تم التواصل مع مجلس الجنوب واتحاد بلديات جبل عامل ومديري المدارس والجهات التربوية والجيش اللبناني والمعنيين وانطلق العمل، ولن يكون بديلا عن إعمار وانشاء مدارس ميس الجبل بصروحها المعهودة». وشكر كل من ساهم في انجاز هذا المشروع.



من جهته، قال رئيس البلدية السابق عبدالمنعم شقير «كان مبنى المدرسة مؤلفا من أربع طبقات على مساحة 7000 متر مربع، وتضم ثانوية وتكميلية بالإضافة إلى المدرسة المهنية من 3 طبقات، وكلها تهدمت في الحرب الإسرائيلية، وهي تستقبل اليوم تلامذة الأهالي الذين عادوا إلى المدينة من النزوح، لعدم توافر الإمكانات لديهم بدفع ايجارات الشقق والمنازل».



وتابع «الحياة معدومة في البلدة لعدم توافر الأمن والكهرباء والمياه والهاتف والمدرسة والمخفر والمستشفى والبنى التحتية. هناك مآس كبيرة ولا توصف، لذا نحن نطلق صرخة للمجتمع الدولي لتأمين الحماية للأهالي»، وأبدى أسفه «لعدم زيارة أي مسؤول لبناني للمنطقة الحدودية وتفقد أحوال الناس».



وأشار إلى «ان الاحتلال يقيد حركة المواطنين في البلدات الحدودية، فيمنع الناس من الذهاب إلى حقولهم وأرزاقهم وبساتينهم، وهم عرضة للاستهداف بشكل دائم. فالناس تضع ملابسها في الحقائب لا في الخزائن لسرعة الرحيل عند أي حادث»، لافتا إلى «ان الوضع مفتوح على كل الاحتمالات بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث ليس هناك من ضوابط أو ضمانات»، مؤكدا «نريد الأمن والأمان والاستقرار والعيش في بيوتنا، فليس هناك من بديل عن بلداتنا، نحن نصرخ من أوجاعنا».



بدوره، قال رئيس مجلس الجنوب م.هاشم حيدر لـ «الأنباء»: «قمنا بترميم 190 مدرسة بعد الحرب، ما ساهم في ان تكون السنة الدراسية طبيعية في الجنوب».



وأضاف «نفذنا في ميس الجبل، البنية التحتية لمجمع المدارس، واستأجرنا في الخيام مبنى كان مدرسة خاصة فرنسية، ودفعنا كمجلس الجنوب الإيجار، وافتتحت المدرسة كمتوسطة وثانوية. اما في الأماكن المهدمة او التي لا يمكن الوصول اليها، فنعمل على إيجاد البديل. لذا نقوم بتأهيل مدرسة قديمة في بدياس، ليستخدمها طلاب عيتا الشعب».



وتابع «رممنا أيضا العديد من المستشفيات والسرايات الحكومية في عدة مناطق، فضلا عن المباني البلدية والرسمية المتضررة، اما بالنسبة إلى بلدة كفركلا، فنحن بصدد إنشاء خزان للمياه، سيما وان هناك عدد قليل من الأهالي في البلدة».



وشدد على «أن الموضوع الأساسي والأهم للدولة والمواطن، هو إعادة الاعمار. هناك قرى مهجرة بالكامل، وبيوتها مهدمة، والناس غير مستقرة في انتظار إعادة الاعمار. وللأسف إمكانات الدولة اللبنانية لا تسمح بإعادة الإعمار لافتقادها الأموال الكافية، وهذا الأمر يتطلب مساعدات خارجية، وينبغي ان يكون هذا المطلب هو الهم الاساسي لدى الجميع، فضلا عن ضمانات بوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان».



وأردف «ما قمنا به من ترميم وفتح طرقات وإزالة الركام ومساعدة البلديات وأمور اخرى، كان بمثابة البلسم لجراح الناس. أضف إلى ذلك اننا أجرينا إحصاءا خاصا بإعادة الإعمار وملفاتنا جاهزة، وتتضمن مسحا للمنازل المتضررة بالتفاصيل والأسماء. وعندما تتوفر الاموال سنباشر فورا بدفع التعويضات. لدينا 180 الف منزل متضرر بحاجة إلى ترميم، و55 الف منزل مهدم بالكامل، ما يعني انه لدينا 235 الف منزل ما بين متضرر ومهدم».



وختم «الخروقات الأمنية والتهديدات المستمرة من قبل العدو تهدف إلى منع إعادة الإعمار، وأكبر دليل، الاعتداءات على الآليات التي تعمل في المناطق الحدودية، لمنع الناس من الدخول إلى قراها، فضلا عن تدمير المنازل الجاهزة. واستكملت الاعتداءات الإسرائيلية بقصف الآليات التي لا تعمل في المناطق الحدودية، وهذه رسالة كبيرة لمنع إعادة الإعمار».