الحمد: نثمن جهود المعلمين وأولياء الأمور في إعداد وتأهيل الطلبة للمنافسة الخليجية

عبدالعزيز الفضلي

استقبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي، الطلبة الفائزين في الملتقى السابع للابتكار المالي، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد، والموجه العام لمادة الرياضيات بالتكليف دلال الحجرف.



وشارك في المسابقة كل من الطالب: فارس محمد إبراهيم من ثانوية عبدالعزيز سعود البابطين، وحنين الناصر من ثانوية الروضة بنات فصول الموهبة وفاطمة الحمد من ثانوية الروضتين بنات، وشدن فيصل العنزي من ثانوية الجهراء بنات، وأريام فيصل الظفيري ثانوية الجهراء بنات، وآمنة عادل المؤمن من ثانوية الشرقية بنات، وليلى أحمد جراغ من ثانوية الروضة بنات فصول الموهبة، وحصة الكعاك من ثانوية فاطمة الصرعاوي بنات، وفاطمة المطيري من ثانوية الروضتين بنات.



وعبر الطبطبائي عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الكويت من إنجاز تربوي جديد، بحصولهم على المركزين الأولين خليجيا في محور «تحدي الابتكار المالي» عن مشروعهم «مداوير»، وفي محور «جائزة المشروع الاقتصاد الدائري» عن مشروع «قدر»، ضمن فعاليات الملتقى الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، تحت شعار «الابتكار المالي.. استثمار في المستقبل» خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر.



وأكد الطبطبائي أن هذا التفوق يجسد ما تمتلكه الكويت من طاقات طلابية مبدعة تمثل ثروة وطنية حقيقية تستحق الدعم والرعاية، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في دعم الإبداع والابتكار بين الطلبة وتعزيز مشاركاتهم في المحافل الإقليمية والدولية.



من جانبه، هنأ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد الطلبة المشاركين في المسابقة، مثمنا دعم أولياء الأمور وجهود المعلمين والمشرفين الذين أسهموا في إعداد الطلبة وتأهيلهم للمنافسة وتحقيق هذا الإنجاز المشرف باسم الكويت.



بدورها، أشادت الموجه العام لمادة الرياضيات بالتكليف دلال الحجرف بهذا النجاح، مؤكدة أنه ثمرة تعاون وتكامل بين قطاعات وزارة التربية المختلفة، وجهود حثيثة لتشجيع الطلبة على الابتكار المالي وتنمية التفكير الإبداعي.



وأعربت رئيسة الوفد الكويتي المشارك، الموجهة الأولى لمادة الرياضيات في منطقة مبارك الكبير التعليمية د.مها العنزي، عن شكرها وتقديرها للوزير والقيادات التربوية على دعمهم المستمر، مشيرة إلى أن الإنجاز جاء نتيجة تخطيط مسبق وتعاون مثمر بين التوجيه العام والمناطق التعليمية والتعليم الخاص.



وذكرت العنزي أن ما قدمه الطلبة من التزام وتميز يجسد صورة مشرفة للكويت في الملتقيات الخليجية، ويعكس مستوى التطور الذي يشهده النظام التعليمي.