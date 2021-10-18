أصدرت الجمعيـــــــة التاريخية الكويتية بيانا نعت فيه مؤرخ الكويت الكبير الراحل سيف مرزوق الشملان جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم (يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الجمعية التاريخية الكويتية ببالغ الحزن والأسى مؤرخ الكويت الكبير سيف مرزوق الشملان، الذي أثرى المكتبة التاريخية بأبحاثه ومؤلفاته الموثقة من مصادر حية عاشت وعاصرت الأحداث التاريخية التي مرت بها الكويت في فترات زمنية متعددة.

وأضافت الجمعية أن هذه المؤلفات والأبحاث إضافة الى المتحف الخاص به (في بيته) ستبقى عونا وسندا للباحثين والمختصين والمهتمين بتاريخ الكويت الحديث والمعاصر.



وختم البيان: «ان الكويت ستظل تذكر الفقيد الراحل الأستاذ سيف مرزوق الشملان، واحدا من جيل العمالقة الذين قدموا لوطنهم أجل الأعمال وحافظوا على تاريخه، وقد مضى يحقق هذا الهدف إلى آخر أيام حياته، رحمه الله، داعين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.