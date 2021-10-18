الجيوش تعتمد على التقنية في إدارة وصيانة المعدات والآليات وهذه الأمور تتطلب الاستثمار في العقول ورعاية الموهوبين



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا تتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش ستأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن.



جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمد جابر العلي اجتماعا بمقر الوزارة ضم الجهات المعنية بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.



تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة بشأن آلية التسجيل والقبول للراغبات في الالتحاق، واستعراض المجالات المخصصة لعمل العنصر النسائي فيها، والتي سوف تكون في هيئة الخدمات الطبية بكل تخصصاتها الطبية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى بقية القطاعات العسكرية المساندة.

وشدد الشيخ حمد جابر العلي على أنه سيكون متابعا وبشكل دائم ومستمر لكل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية، وضمان عملهم في المجالات والتخصصات المساندة والملائمة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، وأن يكونوا أهلا للثقة السامية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وعلى قدر المسؤولية في حمل الأمانة الملقاة على عاتقهم لخدمة وطنهم.

حضر الاجتماع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري، ورئيس هيئة الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح، ورئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح وعدد من قيادات الوحدات المعنية.