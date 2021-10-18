عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، ان قطاع الاستثمار وتطوير المشاريع بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية قام بطرح بعض الفرص الاستثمارية في المدن السكنية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقا لقوانين المؤسسة (47 لسنة 1993 و27 لسنة 1995) وللأحكام التي تضمنتها «لائحة الاستثمار» الصادرة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 32 لسنة 2016.



وأوضحت المصادر ان تلك الفرص تتضمن أنشطة بمختلف الخدمات التجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والإعلامية والسكنية والاستثمارية والحرفية الصناعية واللوجستية، ومنها في مدينة صباح الأحمد السكنية سوق تقليدي ومدرسة خاصة ومركز خدمة وصيانة السيارات بالإضافة إلى الضاحية الصناعية بشكل تام.

وفي مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية، تم طرح فرص استثمارية لجامعة خاصة ومستشفى خاص وعدد من المدارس الخاصة بالإضافة إلى مركز تجاري وسكن استثماري ومجمع تجاري.