أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عبدالله عمادي قرارا بتشكيل لجنة لبحث سبل معالجة أوضاع الموظفين الشاغلين للوظائف القانونية والمالية ونظم المعلومات والوظائف المساندة لها من العاملين في وحدات تنظيمية لا تتناسب مع تلك المسميات.

وبحسب القرار الذي تنشره «الأنباء»، يتم تشكيل اللجنة من كل من:



1 - الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية - رئيسا.



2 - مدير إدارة الشؤون المالية - نائبا للرئيس.



3- مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري - عضوا.



4 - مراقب الرواتب والصرف بإدارة الشؤون المالية - عضوا.



5 - مراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري - عضوا.



6 - رئيس قسم الرواتب بإدارة الشؤون المالية - عضوا.



7 - رئيس قسم الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري - عضوا.



8 - إبراهيم حامد محمد شرف - عضوا ومقررا. وتابع قرار وكيل الأوقاف أن اللجنة تختص بما يلي:



1- بحث سبل معالجة أوضاع الموظفين الشاغلين للوظائف القانونية والمالية ونظم المعلومات والوظائف المساندة لها من العاملين في وحدات تنظيمية لا تتناسب مع تلك المسميات، وذلك من الناحيتين المالية والقانونية.



2- رفع تقرير نهائي إلينا في هذا الشأن.



على أن تعقد اللجنة المذكورة عملها في أثناء أوقات الدوام الرسمي.



ولا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائب الرئيس.



ويبدأ اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة أسبوعين.

كما تنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس الجلسة.