«استووا.. أقيموا صفوفكم.. تراصوا».. المساجد تترقّب الموافقة اليوم

مريم بندق



تطلعت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إلى ان يحسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جمع شمل العائلات والسماح بإصدار تصاريح التحاق بعائل للزوجات المتواجدات بالخارج ممن سقطت إقاماتهن أو للأطفال ممن ولدوا أثناء فترة كورونا وعائلهم عاد للعمل في البلاد ويحمل إقامة سارية.



وأهابت المصادر بالمجلس ان تتم هذه الخطوة حسب الشروط والضوابط الصادرة والمعمول بها في إدارات شؤون الإقامة وعدم ربط ذلك بموافقة لجنة طوارئ كورونا لصعوبة ذلك.



وحـول الصلاة في المساجد والكنائس وعــودة الجماهيــر الى حضور المباريات الرياضية والسماح بإقامة الحفلات الغنائية، رأت المصادر ان ذلك يعود إلى قناعة المجلس للتوجيه بتنظيمها بضوابط، لافتة إلى أن المساجد تنتظر موافقة مجلس الوزراء اليوم على 4 كلمات هي «استووا.. أقيموا صفوفكم.. تراصوا».

وردا على سؤال حول الانتقال إلى المرحلة الخامسة من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية، أجابت: لقد تم فتح كل الأنشطة الخاصة بهذه المرحلة بما فيها المخصصة للأطفال، باستثناء التجمعات في أماكن مغلقة سواء مناسبات وحفلات زفاف أو مؤتمرات، ربما يستحسن تسجيل «صفر» إصابات، إلى جانب منع غير المحصنين من دخول المجمعات والسفر للخارج، وهذه يجب أن تستمر او يفرض عليهم عمل فحص «pcr».



وبشأن مدة الحجر المؤسسي للقادمين غير المحصنين خصوصا العمالة المنزلية والذي يكلف العائلات الكويتية، قالت المصادر: توجد توقعات بتخفيض عدد أيام الحجر المؤسسي على القادمين غير المحصنين إلى 7 أيام مع شرط إجراء فحص «pcr» قبل ركوب الطائرة بـ 72 ساعة يفيد بسلبية إصابتهم بفيروس كورونا، مع إجراء مسحة فور الوصول، والالتزام بالحجر المنزلي 7 أيام اخرى، يتم الغاؤه بعمل مسحة ثالثة تثبت عدم حمل الفيروس.