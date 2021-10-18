خالد المرزوق: «كويت كارتينغ» تجربة ترفيهية مليئة بالتحدي والتشويق وهي أطول حلبة متعددة الأدوار في الشرق الأوسط



ترسخ مجموعة التمدين، الرائدة في المشاريع متعددة الاستخدامات في الكويت، جهودها على إحداث نقلة نوعية في مجال الترفيه العائلي بهدف تلبية المزيد من تطلعات الأجيال الجديدة التي تبحث عن مساحة متعة وتحد من نوع خاص وعصري، حيث أعلنت المجموعة عن افتتاح أكبر حلبة سباق سيارات «كارتينغ» مغطاة ومتعددة الطوابق في الشرق الأوسط.



حلبة «كويت كارتينغ» والتي بدأت تستقبل زوارها في 17 من الشهر الجاري في «الكوت مول»، مماثلة لحلبات قيادة السيارات الاحترافية، إذ إن المضمار المخصص لها صمم ليكون مناسبا لجميع المتسابقين من كل الأعمار، ليصبح كل زائر بمنزلة متسابق محترف، ما عليه سوى ارتداء الخوذة، والزي المخصص للسباق، وتطبيق الإرشادات التي سيقدمها المشرفون على مضمار السباق قبل الانطلاق في تجربة آمنة وممتعة.



تبلغ المساحة الإجمالية لـ «كويت كارتينغ» ومرافقها المختلفة أكثر من 5380 مترا مربعا، فيما تعد الحلبة أطول حلبة مغطاة ومتعددة الطوابق لهذا النوع من السباقات والرياضات في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء ومقسمة إلى مسارين، الأول مخصص للمتسابقين الكبار، والثاني للمتسابقين الناشئين، مع إمكانية دمج كلا المسارين في حال وجود فعالية كبرى.



ويتسع المسار المخصص للمتسابقين الكبار الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فما فوق إلى 16 سيارة «كارتينغ»، في حين تبلغ سعة المسار للمتسابقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما إلى 5 سيارات «كارتينغ».



وعملت «SodiKart» الشركة الرائدة في مجال تجهيزات ومعدات حلبات الكارتينغ حول العالم على تزويد حلبة «كويت كارتينغ» بنوعين من السيارات، وهما «SODI LRX» المخصصة للناشئين و«SODI RSX» المخصصة للكبار، المجهزة وفق أفضل وأعلى شروط ومعايير الأمان والسلامة العالمية. ويتميز النوعان من السيارات بتصميم قابل لتعديل وضبط المقعد وعجلة القيادة وآلية الدواسة ليلائم كل متسابق.

ولضمان تجربة استثنائية وبغية تعزيز عوامل المتعة، فقد تم تصميم عجلة القيادة لتحاكي تماما عجلة قيادة سيارات الفورمولا 1، بالإضافة إلى أن هذه السيارات ستكون مزودة بأحدث تكنولوجيا سيارات الكارتينغ بما فيها بطاريات الليثيوم الصديقة للبيئة التي تمتاز بسعتها الكهربائية العالية ما يعزز قوة الدفع مع انخفاض وزنها.



تجدر الإشارة إلى أن حلبة «كويت كارتينغ» في «الكوت مول» مدرجة على قائمة حلبات «Sodi World Series» العالمية لسباقات سيارات الكارتينغ، وبالتالي فإن الفرصة ستتاح للمتسابقين على هذه الحلبة للتأهل إلى قائمة «Sodi» العالمية لتصنيف المحترفين، على أن يتم ذلك بناء على أدائهم وعلى النقاط التي يحصلون عليها خلال مشاركتهم في كل سباق، وهذا الأمر سيساعدهم في وقت لاحق للمشاركة في سباقات رياضة سيارات الكارتينغ العالمية، إذ إن مراحل سباقات «Sodi» تعد واحدة من الأعلى تصنيفا على قائمة سباقات سيارات الكارتينغ الترفيهية حول العالم.



بالإضافة إلى مضمار السباق الرئيسي، تتضمن الحلبة «كافيه» لتناول المشروبات والوجبات السريعة من أجل ضمان تجربة ترفيهية متكاملة.



وفي تصريح حول الافتتاح، قال مدير تطوير الأعمال - مجموعة التمدين خالد عصام المرزوق: «يعد شهر أكتوبر 2021 شاهدا على ميلاد تجربة ترفيهية وسياحية مختلفة كليا في الكويت.

حيث يحتضن «الكوت مول» نموذجا ترفيهيا غير تقليدي للباحثين عن التشويق، لخوض تجربة جديدة من التحدي والمنافسة، ونحن على ثقة بأن حلبة «كويت كارتينغ» ستكون مكانا مثاليا لتلبية تطلعات ورغبات الكبار والصغار».



يذكر أنه ومنذ افتتاح «الكوت مول» عقب إنهاء توسعته اللافتة رسميا في شهر أبريل من العام 2018، بات المول عنصر جذب للسياح والمتسوقين والباحثين عن تجربة فريدة من داخل الكويت وخارجها، حيث يضم اليوم العديد من المحلات التجارية المفضلة لعشاق التسوق، إضافة إلى نخبة من المطاعم المنتقاة بعناية تامة لترضي جميع الأذواق.

كما يضم المول كذلك صالات عرض «سينسكيب» التي توفر أحدث تقنيات العرض السينمائي، و«إنفانيتي سي» الذي يعتبر أحدث إضافة إلى عالم الترفيه العائلي، ومع تدشين حلبة «كويت كارتينغ»، فإن «الكوت مول» سيعزز مكانته كوجهة مليئة بعناصر الترفيه المميزة للجميع.