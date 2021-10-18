دارين العلي



في سياق عملها على مشاريع الطاقة المتجددة قدمت وزارة الكهرباء والماء طلبا للجهاز المركزي للمناقصات العامة لإعادة بحث طرح مناقصة مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية.

ووفق ما أشارت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات قرر تأجيل البت في قرار الموافقة على الطرح لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها حول المشروع وآلية طرحه وفقا للوائح والقوانين.

واعتبرت المصادر أن المشروع يعد إحدى الخطوات نحو الاستعانة بالطاقة المتجددة بدلا من الاعتماد على الطاقة الأحفورية الناتجة عن استغلال النفط، موضحة أن المشروع يهدف إلى إنتاج 30 الف كيلوواط في ذروته، لتغطية احتياجات الخزانات والمباني الموجودة بالموقع من الطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أن المشروع يعتبر ضمن 16 مشروعا مستقبليا لتركيب الألواح الضوئية فوق أسطح مباني الوزارة في المواقع الخارجية.



في سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات مناقصة إنشاء 3 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة سعة كل منها 115 مليون غالون إمبراطوري بمدينة المطلاع السكنية موقع رقم «1» إلى الأحد 21 نوفمبر المقبل، ويأتي المشروع ضمن توجه الوزارة لتوفير المياه العذبة في المناطق السكنية الجديدة والذي يتم بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



يذكر أن الوزارة تسعى من خلال إقامة هذه المشاريع الاستراتيجية إلى زيادة مخزونها من المياه العذبة الذي يتجاوز 4 مليارات غالون امبراطوري.