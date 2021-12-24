في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيزا للتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة ضمن برنامج متكامل لتأهيل وتطوير الكوادر الشابة بالشراكة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة، أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن استقبال مجموعتين من طلبة معهد التمريض وكلية الدراسات التكنولوجية بتخصص هندسة إلكترونية - معدات طبية التابعين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك للتدريب الميداني ضمن منشآت الشركة ومراكزها المختلفة.

بهذه المناسبة، قال مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ضمان أحمد بورسلي إن الشركة وقعت اتفاقيتين مع معهد التمريض وكلية الدراسات التكنولوجية تتضمنان تقديم التدريب الميداني للطلبة في مرافق الرعاية الصحية للشركة من أجل اكتساب المهارات العملية وتهيئتهم للاندماج في بيئة العمل بعد تخرجهم.



وأضاف بورسلي أن الإدارات المعنية في شركة ضمان أعدت سلسلة برامج تدريبية متكاملة للطلبة ضمن مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية في حولي والفروانية والضجيج لاكتساب خبرات عملية في تخصصات متنوعة، مشيرا إلى أن مدة البرامج التدريبية تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر وتشمل عددا من المحاضرات وورش العمل، مع التركيز على التدريبات العملية حسب التخصص.



وذكر بورسلي أن التعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية يهدف أيضا إلى تشجيع الكوادر الشابة على استكشاف فرص العمل المتاحة في شركة ضمان واستقطاب هذه الفئة الشابة للعمل في القطاع الخاص.