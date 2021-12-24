السند التنفيذي: هو الصيغة التي يضفيها القضاء على ورقة رسمية تعطي الصلاحية لصاحب الحق في أن ينفذ ما حصل عليه من حكم أمام أي جهة من جهات الدولة، ويلزم الجهات الأخرى بالتعاون لتحقيق هذا التنفيذ المستحق من قبل القضاء، ومن يتخلف يتحمل المساءلة القانونية.

وهذا السند التنفيذي بهذه الصيغة متحققة بالدرجة الأولى على مستوى القضاء، كحكم نهائي صادر يتم انتقاله من مرحلة الحكم إلى التنفيذ، والسندات التنفيذية هي: الأحكام والأوامر، والمحررات الموثوقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.



الطالب: علي راشد سلمان الرشيدي



كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون