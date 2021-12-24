آلاء خليفة



تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت أ.د. فايز الظفيري نظم قسم أصول التربية برئاسة الأستاذ الدكتور علي شهاب معرض مشاريع طلبة د.ليلى الخياط والذي كان بعنوان «ربط الفلسفات والنظريات التربوية بالتعليم»، في بهو الكلية بالمبنى الجنوبي ـ مدينة صباح السالم الجامعية.

وعلى هامش المعرض قال الظفيري إن الأنشطة العلمية لها أهمية خاصة في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته، مشيرا إلى ضرورة ربط هذه الأنشطة العملية بالجانب النظري الذي يتم تقديمه للطلبة والطالبات.

وأشار إلى أن بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته تكمن في ضرورة تفعيل الأدوات المهارية لهم، لافتا إلى أن محاولة تنمية تلك القدرات تجعله ينمي لنفسه الإحساس بالمسؤولية والاعتماد على الذات من خلال هذه الأنشطة والفعاليات.