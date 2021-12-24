نظم معهد التدريب الإنشائي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المسابقة الطلابية السنوية «كأس التفوق الإنشائي»، وذلك على مسرح المعهد.



شهدت المسابقة مشاركة جميع الأقسام التدريبية في جو ساده الحماس والتنافس بين الفرق المشاركة فيها.



من جهته، أعرب مدير المعهد م.عبدالعزيز الرويح عن سعادته بتنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية التي تهدف الى فتح آفاق المعرفة أمام المتدربين في مجالات متعددة.

تخللت المسابقة عدة فقرات منها السحب على الجوائز وانتهت بحصول فريق قسم التشطيبات المعمارية على المركز الأول وتم تكريمه وتسليمه كأس التفوق الإنشائي الثالث للاحتفاظ به طوال العام التدريبي الحالي وتم تقليدهم بالميداليات الذهبية، أما المركز الثاني فقد حصل عليه قسم إنشاء المباني وتم تقليدهم بالميداليات الفضية.